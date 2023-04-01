نقابات حزب الله في جبل عامل الاولى تلتقي بمناسبة يوم الارض نقابات فلسطين في صور

بمناسبة يوم الارض الفلسطيني قام وفد من قسم النقابات والعمال في حزب الله في منطقة جبل عامل الاولى اليوم السبت بزيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لاتحاد عمال فلسطين في صور في مقر الاتحاد في مخيم البص.

كان في استقبال الوفد امين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين حسين عزام و عضو المكتب التنفيذي وعضو المكتب التنفيذي عبد كنعان، وأعضاء من المكتب الإداري حسن العلي، علي سالم،، نمر عوض، حسن مراد ، عمر فدعم، فؤاد موس ، أبو وليد زيداني جلال أبو صهيون .

وفد قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الاولى ضم مسؤول النقابات والعمال الحاج وسام طفلا ، الحاج مصطفى بذيع ، الحاج موسى فريدي ،الحاج خليل حمود، الحاج رامي ابو زيد .

ورحب الأخ حسين عزام امين سر اتحاد عمال فلسطين بالوفد شاكرا لهم وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني لاسترداد الارض الفلسطينية من المحتل الغاصب. كما القى كلمة عن الحق الفلسطيني في الارض عضو المكتب التنفيذي عبد كنعان.

كما القى كلمة الوفد النقابي لحزب الله مسؤول النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الاولى الحاج وسام طفلا موجهاً باسم النقابات واللجان والروابط العمالية في حزب الله و الجنوب تحية اجلال واكبار الى “الشعب الفلسطيني المكافح والمناضل الذي يقدم التضحيات يومياً في مواجهة الغطرسة الصهيونية”.

كما دعا “كل الأحرار والشرفاء في العالم الى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لمقاومته و لنضاله المشروع لتحرير الأرض والمقدسات التي يدنسها العدو الصهيوني بدعم كامل من الإدارة الأمريكية ”

وفي يوم الارض أكد انه لا خيار لتحرير كامل الارض الا بالمقاومة والصمود بوجه المحتل وبوجه كل مؤامرات اشرار العالم الذين لا يفهمون الا لغة المقاومة لتحرير كامل التراب الفلسطيني .