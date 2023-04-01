متابعة | إضراب موظفي أوجيرو.. هل من حلحلة في الأفق؟؟

تتواصل المساعي التي يقوم بها كل من رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي ووزير الاتصالات جوني القرم مع نقابة موظفي أوجيرو لتعليق الإضراب.

وعلمت المنار أن حلحلة بدأت تلوح في الأفق وفق آخر مفاوضات، لتفادي التداعيات التي يتسب بها توقف هذا القطاع الحيوي على الحياة اليومية لكافة اللبنانيين.

وتحدث رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب إبراهيم الموسوي عن “حلحلة نسعى لإنجاحها قريباً على صعيد أزمة إضراب موظفي أوجيرو”.

وقال الموسوي في حديث إذاعي، إن نقابة “أوجيرو” قدّمت ورقة اقتراحات ملموسة تقضي برفع مستوى الإيرادات التي يمكن أن تعود بمزيد من الأموال على خزينة الدولة وبالتالي تسمح باقتطاع جزءٍ يُعطى لهم.

وأكد النائب الموسوي أن “عودة عمال أوجيرو عن الإضراب مشروطة بأن يكون ملفهم على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء، ولدى الموظفين حقوق مشروعة ومحقة لكن عجز الدولة لا يسمح بإعطائها كاملة”.

بدوره، أكد المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية أن “التواصل عاد بين الموظفين ووزير الاتصالات ونحن نتقدم بالنقاش، ونأمل أن نصل اليوم الى أمور إيجابية بشأن الأزمة وتعليق الإضراب”، مشيرًا إلى أن “تسليم الهيئة للجيش يحتاج قرارًا من مجلس الوزراء”.

وذكر كريدية أن “7 من أصل 400 مركز لأوجيرو متوقفة عن العمل”، وقال “نحن قريبون من الحل ويمكن إعلان حل الأزمة اليوم”.

وكان كريدية قد قال في حديث صحافي سابق إنه لا يُريد أن تكون “أوجيرو” سببًا لإشكالٍ في الشارع يولّد أزمة جديدة، لافتًا إلى أنه “يُحاول تدوير الزوايا وإعادة الموظفين إلى عملهم مع ضمان حقوقهم في تحسين أُجورهم وزيادة الإيرادات بالدولار الفريش بما يتيح تحسين شبكات “أوجيرو” وخدماتها.

المصدر: موقع المنار