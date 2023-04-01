الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة قتلى إعصار أركنساس إلى ثلاثة

أفادت قناة KFSM، بارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية أركنساس الأمريكية إلى 3 قتلى.

وذكرت حاكمة ولاية أركنساس سارة ساندرز، في وقت سابق، تعرض الولاية “لأضرار جسيمة” عقب ضرب إعصار منطقة نورث ليتل روك، مسببا إصابة 600 شخص على الأقل.

وأعلنت ساندرز، حالة الطوارئ في الولاية، وتعهدت بأن السلطات لن تدخر أي موارد لإعادة إعمار ما دمره الإعصار.

ووفقا لقناة CBS، فإن تأثير الإعصار الأكبر وقع على الجزء الأوسط من الولاية، وتحديدا في منطقة ليتل روك، الأكثر اكتظاظا بالسكان وضواحيها، وتم الإعلان عن مقتل شخص، وتدمير أو تضرر العديد من المنازل.

وقال عمدة مدينة ليتل روك، فرانك سكوت جونيور، إنه تم نقل 24 شخصا إلى المشافي، وطلب من الحرس الوطني مد يد العون، وطالب السكان بالابتعاد عن المناطق المتضررة.

وبحسب صحيفة Arkansas Democrat Gazette، فإن 5 مصابين في حالة حرجة.

المصدر: روسيا اليوم