المستشار الألماني لا يستبعد استمرار الأزمة الأوكرانية حتى عام 2027 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2023 - 23:42

المستشار الألماني لا يستبعد استمرار الأزمة الأوكرانية حتى عام 2027

منذ 3 ساعة 31 March، 2023
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