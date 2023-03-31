قوى الأمن عممت صورة مواطن فقد من 3 ايام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2023 - 19:16

قوى الأمن عممت صورة مواطن فقد من 3 ايام

منذ 1 ساعة 31 March، 2023
قوى الامن
لبنان

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود روجيه مرشد سعود (مواليد عام 1994، لبناني الجنسية)، الذي غادر منزل ذويه الكائن في القصيبة منذ حوالى /3/ أيام إلى جهة مجهولة ولم يعد لغاية تاريخه. علما أنه يعاني من أمراض عصبية ونفسية.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر رأس المتن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 380294-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة