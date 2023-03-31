مصرف الإمارات المركزي قرر إلغاء رخصة “بنك أم تي أس” الروسي بعد إدراجه على لائحة “عقوبات أميركية” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2023 - 19:16

مصرف الإمارات المركزي قرر إلغاء رخصة “بنك أم تي أس” الروسي بعد إدراجه على لائحة “عقوبات أميركية”

منذ 2 ساعة 31 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة