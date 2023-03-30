مظاهرة في “تل ابيب” لليمين الصهيوني دعماً للتعديلات القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 23:12

مظاهرة في “تل ابيب” لليمين الصهيوني دعماً للتعديلات القضائية

منذ 8 mins 30 March، 2023
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