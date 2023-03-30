جو بايدن دعا الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي إلى إعادة فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك المتوسطة لتجنب ازمات مصرفية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 23:12

جو بايدن دعا الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي إلى إعادة فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك المتوسطة لتجنب ازمات مصرفية

منذ 9 mins 30 March، 2023
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