وزارة الحرب الاميركية: 6 جنود أميركيين في سوريا تعرضوا “لإصابات دماغية رضيّة” خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 23:12

وزارة الحرب الاميركية: 6 جنود أميركيين في سوريا تعرضوا “لإصابات دماغية رضيّة” خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي

منذ 13 mins 30 March، 2023
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