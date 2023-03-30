حزب الله يُشيّع الشهيد المجاهد محمد حرب

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وأهالي بلدة عربصاليم والقرى المجاورة الشهيد المجاهد محمد سلمان حرب ( ساجد ) الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي .

موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في تول وصولاً الى بلدته عربصاليم حيث كان في استقباله رفاق الدرب الذين جددوا العهد بالمضيّ على نهج المقاومة والشهادة .

التشييع المهيب تقدمته الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي ، وجاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية ، وشارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد ، علماء دين ، شخصيات وفعاليات والأهالي .

وأم إمام البلدة الشيخ مصطفى مغنية الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

المصدر: موقع المنار