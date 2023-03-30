مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف : مخرج لبنان الوحيد من أزمته هو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2023 - 19:12

مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف : مخرج لبنان الوحيد من أزمته هو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

منذ 20 mins 30 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة