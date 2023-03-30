جمهور المقاومة شيّع الشهيد المجاهد محمد سلمان حرب

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الجنوب الشهيد المجاهد محمد سلمان حرب الذي ارتقى أثناء تأديته واجبه الجهادي.

موكب التشييع الحاشد انطلق من ساحة بلدته عربصاليم تتقدمه الفرق الكشفية وحملة الرايات وصور القادة. وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية، جاب النعش الطاهر شوارع البلدة محمولاً على أكف رفاق الدرب وصولاً الى جبانتها حيث أقيمت مراسم تكريمية للشهيد أدى خلالها رفاقه العهد بالمضي على النهج المقاوم. وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر ووري الشهيد محمد سلمان حرب في الثرى الى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.