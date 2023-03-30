التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 6 مركبات على اوتوستراد الصياد باتجاه اليرزة وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 08:18

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 6 مركبات على اوتوستراد الصياد باتجاه اليرزة وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 30 March، 2023
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