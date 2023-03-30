احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: حادث واحد، جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 08:18
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رئيس حكومة الإحتلال يطلب من وزراء حكومته عدم نشر أو الإدلاء بأي تصريح يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية - الأمريكية
بنيامين نتنياهو: لا شيء يمكن أن يؤثر في العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة والتحالف بين الطرفين لا يتزعزع
إعلام العدو: تصريحات بايدن الأخيرة نابعة من كونه صهيوني والإدارة الأميركية بدأت تتفهم حقيقة الوضع في تل أبيب
أوساط صهيونية: إقالة وزير الحرب القشة التي كسرت ظهر البعير بالنسبة لواشنطن ما دفعها إلى المطالبة بوقف التعديل القضائي
بلومبيرغ تنقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن أرادت وقف التعديلات القضائية في الكيان والشروع في المفاوضات وهذا ما حصل
اجتماع على مستوى وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران في موسكو الاثنين المقبل لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة
وزير الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي في موسكو: إمداد كييف بالأسلحة الغربية يزيد الأزمة تعقيداً
أمير عبداللهيان: على الجانب الأوكراني وبدلاً من توجيه التهم لإيران بدعم روسيا عسكرياً أن يركز على الحل السلمي للأزمة
لافروف: الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا ويسعى دائماً إلى إلحاق الضرر بروسيا والناتو بات يقاتل عملياً إلى جانب كييف
لافروف يرحب باستئناف العلاقات بين الرياض وطهران وينوه بالاهتمام الإيراني بكل المبادرات السلمية التي تؤدي إلى حل القضايا
عضو الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري: نحذر الحلفاء عبر الأطلسي من نتائج نهج تعميق المواجهة مع روسيا
يوليا جدانوفا: من السذاجة اعتماد الغرب على غياب إجراءات روسية مضادة رداً على نواياهم إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو توقفت عن إشعار الولايات المتحدة بشأن أنشطتها النووية بما يشمل الإطلاقات التجريبية
الخارجية الروسية: واشنطن وسعت انتهاكاتها لمعاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية عبر رفضها نقل بيانات 6 أشهر لنا
الحكومة الألمانية توافق على إرسال دعم عسكري إضافي قيمته 12 مليار يورو لأوكرانيا تضاف إلى 14.2 مليار يورو منذ بدء الحرب
الخارجية الصينية: نحافظ على الاتصال مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية ولا معلومات عن اجتماع بين شي جين بينغ وزيلينسكي
الرئيس الروسي: العقوبات الغربية قد تؤثر في المستقبل سلباً على الوضع الاقتصادي وبالتالي يجب زيادة الطلب المحلي
بوتين: التضخم سينخفض في روسيا بنهاية الشهر الجاري إلى أقل من 4 % وفقًا لبعض التقديرات وسيستمر في التباطؤ
وزير النفط العراقي يعلن بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز بمحافظة الأنبار غربي البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يومياً
مستشار رئيس الحكومة المجرية: برلماننا متردد بشأن التصديق على انضمام السويد إلى حلف الناتو بسبب سياسات ستوكهولم
السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة "شريك للحوار"
نائب الأمين العام لحزب الله: للبنان مصلحة في الاستفادة من تغيرات المنطقة وان يتم انتخاب رئيس جمهورية من دون أي تأثير
الشيخ نعيم قاسم: تأييد حزب الله الوزير فرنجية لرئاسة الجمهورية نتيجة ظروف موضوعية ولأنه الشخص المناسب لتولي هذا المنصب
استبعاد اندونيسيا من تنظيم كأس العالم لكرة القدم تحت الـ 20 عاماً بعد رفضها استضافة منتخب الكيان الإسرائيلي
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: حادث واحد، جريح
منذ 1 ساعة
30 March، 2023
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