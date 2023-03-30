بالفيديو | الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني في سماء محيط العاصمة دمشق، بحسب ما أفادت الإخبارية السورية.

وأعلن مصدر عسكري سوري، أنه وعند الساعة 20 : 1 من فجر اليوم الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ولفت المصدر إلى ان وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. وأدى العدوان بحسب المصدر العسكري إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأفادت مصادر سورية بأن النيران اشتعلت في حي الميدان السكني بدمشق، في حين توجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت يوم 22 آذار/مارس أن طائرات إسرائيلية نفذت عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من جهة البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار”.

المصدر: مواقع