مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز “طورا” غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 00:50

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز “طورا” غرب جنين

منذ 2 ساعة 29 March، 2023
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