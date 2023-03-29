ارشادات من نقابة مزارعي الخيم البلاستيكية في لبنان لمواجهة اشتداد العاصفة في اليومين القادمين

دعت نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان “المزارعين الى ضرورة التنبه وأخذ الاحتياطات والاجراءات اللازمة للحفاظ على الخيم البلاستيكية والمحاصيل الزراعية في مواجهة الأضرار التي يمكن أن تتعرض جراء اشتداد محتمل للعاصفة في اليومين المقبلين ، وطلبت من المزارعين الاتصال على الرقم 70430221 عند اللزوم.

وفي بيان لها، طلبت النقابة من المزارعين متابعة الإرشادات التالية:

1- تدعيم الخيم البلاستيكية من الداخل.

2- إغلاق أبواب ونوافذ الخيم بشكل محكم مع مراعاة التبدلات المناخية حسب كل منطقة.

3- جرف السواقي أمام الخيم لعدم دخول المياه الى الداخل للحفاظ عليها من الضرر والإنهيار.

وأعلنت النقابة انها باشرت اتصالاتها مع اجهزة وزارة الزراعة في المحافظات عبر لجانها النقابية في مختلف المناطق اللبنانية للوقوف معها على المستجدات واعلنت النقابة عن جهوزيتها للمتابعة مع الوزارات والمراجع والجهات المعنية لاستنفارها وتجهيز ما يلزم لتقديم المساعدة والخدمات اللازمة للمزارعين وعدم تركهم لوحدهم في مواجهة العاصفة واضرارها

المصدر: بريد الموقع