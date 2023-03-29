وزير الصحة: المساعدات تقدم دعما جيدا لتأمين تغطية دوائية أكبر في لبنان

قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان فراس الابيض إن “المساعدات تقدم دعما جيدا لتأمين تغطية دوائية أكبر للبنانيين والمقيمين على الأرض اللبنانية”، واضاف “من المعلوم أن المبلغ المتاح لوزارة الصحة العامة لشراء الدواء والمستلزمات هو خمسة وثلاثون مليون دولار من بينها خمسة وعشرون مليونا للدواء وهو مبلغ غير كاف لشراء كل الكمية المطلوبة من الدواء”.

كلام الأبيض جاء خلال تسلمه من السفير الباكستاني في لبنان سلمان أطهر هبة تتضمن 1.6 طن من أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية مقدمة من جمعية الأدوية في باكستان سيتم توزيعها على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية.

وجرى حفل التسليم في مستودع الدواء المركزي في الكرنتينا ببيروت، حيث شكر الوزير الأبيض “الدولة والشعب في باكستان لوقوفهما إلى جانب لبنان”، ولفت الى أن “الهبة الكبيرة من الأدوية التي يقدمها السفير الباكستاني تقدم بالنيابة عن جمعية الأدوية الباكستانية التي زار وفد منها لبنان قبل فترة وأطلع وزارة الصحة العامة على تطور صناعة الدواء في باكستان والمستوى العالي من الجودة الذي يتميز به القطاع”.

ولفت الابيض إلى “أهمية تعزيز التعاون بين لبنان وباكستان في مجال صناعة الدواء وتبادل الخبرات”، وقال “صحيح أننا نمر في أزمة شديدة ولكننا لن نكل لإيجاد الحلول لتأمين الدواء خصوصا للفئات الأكثر هشاشة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام