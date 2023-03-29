لافروف: ندعو الى استئناف القرار الاممي الخاص بالاتفاق النووي الايراني والعالم ينتظر عودة الولايات المتحدة الى التزاماتها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2023 - 13:16

لافروف: ندعو الى استئناف القرار الاممي الخاص بالاتفاق النووي الايراني والعالم ينتظر عودة الولايات المتحدة الى التزاماتها

منذ 13 mins 29 March، 2023
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