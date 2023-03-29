عبداللهيان : نسعى لتوقيع اتفاق استراتيجي طويل الامد مع روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2023 - 13:16

عبداللهيان : نسعى لتوقيع اتفاق استراتيجي طويل الامد مع روسيا

منذ 19 mins 29 March، 2023
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