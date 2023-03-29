وزير الخارجية الإيراني: أجرينا محادثات جيدة ومثمرة مع الجانب الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2023 - 13:16
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طائرة تجسُّس إسرائيلية إعتَدَت ليلاً على شُبّان لبنانيين كانوا يسهرون في أحد المقاهي عند مُثلّث الحمامص-الخيام-كفركلا
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هارون: تواصلنا مع وزير الصحة لإيجاد حلول لأزمة غسيل الكلى لكن الظروف صعبة وتنعكس بشكل سلبي على المرضى
الكنيست الصهيوني يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي يسمح للشرطة بمداهمة البيوت الفلسطينية دون امر قضائي
قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات مفاجئة قبيل صلاة الفجر في نابلس وجنين ورام الله والخليل والقدس وتعتقل مجموعة من الشبان
الخارجية السعودية تدين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الاقصى: الاقتحامات تقوض جهود السلام وتتعارض مع الاعراف الدولية
الرئيس الأميركي جو بايدن يبدي قلقه على الأوضاع في كيان العدو بسبب الانقسامات والاحتجاجات
بايدن: نأمل أن يتراجع نتنياهو عن مشروع التعديلات القضائية في "اسرائيل" ولا أعتزم دعوته لزيارة واشنطن في المدى القريب
نتنياهو رداً على بايدن: "اسرائيل" مستقلة ولا تتخذ قراراتها بناء على الضغوط الخارجية
وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير:على بايدن وادارته أن يفهموا أن "اسرائيل" مستقلة وليست نجمة اخرى في علم أمريكا
إعلام العدو: مسؤولون أميركيون حذروا نتنياهو ومقربين منه من استفزاز الرئيس بايدن
الرئيس السوري يجري تعديلاً وزارياً طال 5 وزراء بينهم وزير النفط وعين فراس حسن قدور وزيراً جديداً للنفط والثروة المعدنية
وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله إلى موسكو: التعاون العسكري والدفاعي مع روسيا لن يكون موجهاً ضد أي بلد آخر
رئيس مجلس الأمن الروسي: روسيا ستحقق هدفها رغم تزايد دعم الغرب العسكري لأوكرانيا
انطلاق تدريبات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بمشاركة أكثرَ من 3 آلاف عسكري
وزارة الدفاع الروسية: بدأنا تدريبات تتضمن أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات
اتحاد نقابات العمل في فرنسا يعلن السادس من الشهر المقبل موعدا لاحتجاجات جديدة
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية الإيراني: أجرينا محادثات جيدة ومثمرة مع الجانب الروسي
منذ 22 mins
29 March، 2023
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