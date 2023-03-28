الخارجية السعودية: ندين الاقتحام السافر للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2023 - 22:40
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الخارجية السعودية: ندين الاقتحام السافر للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
منذ 52 mins
28 March، 2023
الخارجية السعودية
السعودية
المستوطنون الصهاينة
المسجد الاقصى
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