المدعي المالي في فرنسا: محققون فرنسيون داهموا 5 بنوك في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2023 - 14:30
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رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" يحذر من الوقوع في الفخ الذي أعده نتنياهو لخداع الجمهور الإسرائيلي والقضاء على الاحتجاجات
افيغدور ليبرمان: نتنياهو عاد ليكذب بدلا من الحوار ومعالجة الانقسام ها هو يبصق في وجه الجمهور
إعلام العدو: بعد خطاب نتنياهو وقع العشرات من ضباط الفرقة المدرعة 162 عريضة رفض أداء الخدمة بحال تمرير التعديلات القضائية
السفير الأميركي لدى كيان العدو: من المرجح أن يزور نتنياهو واشنطن قريبا ونرحب بإعلانه تعليق التعديلات القضائية
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نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة: شحنات النفط إلى الهند زادت 22 مرة في العام 2022
الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لمتابعة دعم المحادثات بين إيران والسعودية ويأمل ان يواصل الطرفان تحسين علاقاتهما
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وسائل إعلام إيرانية: وفد بحريني سيزور إيران في غطار مساعي تعزيز العلاقات بين البلدين
سفير إيران لدى موسكو: وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يبدأ الاربعاء زيارة الى روسيا
الشرطة البرتغالية: عدد من الضحايا في هجوم على مركز إسلامي في العاصمة لشبونة
الكرملين: ألمانيا تشارك في تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتزيد من مستوى مشاركتها في الصراع
وسائل إعلام روسية: هجمات بأكثر من 15 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف
وكالة بلومبرغ: الاتحاد الاوروبي يخطط لعرقلة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا
وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق بحريتها صواريخ مضادة للسفن وأسرع من الصوت على هدف وهمي في بحر اليابان
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الزعيم الكوري الشمالي يحض مسؤوليه على تعزيز إنتاج المواد النووية المخصصة لأغراض عسكرية من أجل صنع أسلحة أكثر قوة
6 قتلى بينهم 3 أطفال برصاص مسلحة أميركية أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية
35 قتيلا على الأقل وإصابة 100 آخرين في حريق بمركز مكسيكي للهجرة على الحدود مع الولايات المتحدة
أ ف ب عن النيابة العامة البلجيكية: توقيف 8 أشخاص في بلجيكا بشبهة الإعداد لهجمات إرهابية
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المدعي المالي في فرنسا: محققون فرنسيون داهموا 5 بنوك في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع
منذ 29 mins
28 March، 2023
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