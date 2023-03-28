التحكم المروري : حركة المرور ناشطة من خلدة باتجاه انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2023 - 09:26

التحكم المروري : حركة المرور ناشطة من خلدة باتجاه انفاق المطار

منذ 1 ساعة 28 March، 2023
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