عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا عليك يقتحمون باحات المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2023 - 09:24

عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا عليك يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منذ 2 ساعة 28 March، 2023
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