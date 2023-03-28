فلسطين المحتلة: اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2023 - 09:24

فلسطين المحتلة: اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة

منذ 3 ساعة 28 March، 2023
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