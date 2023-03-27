“البيت الأبيض” الاميركي يرحب بقرار نتنياهو تأجيل مشروع التعديلات القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2023 - 23:28
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رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتفق مع وزير الامن ايتمار بن غفير على تأجيل قانون الاصلاح القضائي للبت فيه لاحقا
بنيامين نتنياهو: نصر على إجراء التعديلات القضائية لكنني قررت تعليق القراءتين القادمتين للقانون
نتنياهو: نحن على مفترق طرق خطير والأزمة تلزم الجميع بالتصرف بمسؤولية
البيت الأبيض: نرحب بإعلان نتنياهو تعليق قانون التعديلات القضائية ونطالب القوى الإسرائيلية بالتوصل لتسوية
إعلام العدو: مواجهات بين محتجين على التعديلات القضائية وآخرين مؤيدين لها في القدس المحتلة
اعلام العدو: عدد من المتظاهرين ينجحون في اقتحام مبنى الكنيست الاسرائيلي
إعلام العدو نقلا عن "وزير الأمن" السابق موشيه يعلون: من يشكل خطرا واضحا وآنيا على أمن الدولة هو نتنياهو
إعلام العدو: 10 جنود بوحدة "الكوماندوز" التابعة لهيئة الأركان أبلغوا قائدهم وقف خدمتهم بالاحتياط
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عدداً من الشبان الفلسطينيين من حوارة جنوب نابلس خلال مواجهات مع المستوطنين
وزارة الخارجية الايرانية: ندين انتهاك مجموعة متطرفة في الدنمارك حرمة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك
الخارجية الايرانية: نحذر من تكرار وتزايد الإهانات للقرآن الكريم وللمقدسات الدينية للمسلمين في بعض الدول الأوروبية
الكرملين: نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا لن يتأثر برد فعل الغرب
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوروجية "الكهروذرية" تحت سيطرة المشغّل الروسي
رويترز: ألمانيا تسلم أوكرانيا 18 دبابة من طراز ليبارد 2
الخارجية التركية تستدعي سفير فرنسا في أنقرة للاحتجاج على استضافة باريس قيادات فصائل كردية من سوريا
لبنان وسوريا والعراق والأردن توقع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي وتعزيز التبادل التجاري
البيان الختامي لاجتماع وزراء الزراعة في الأردن والعراق ولبنان وسوريا: ما قامت به الدول الأربع أصبح ضرورة ملحة
انتخاب الباكستاني الأصل حمزة يوسف رئيسا للحزب القومي الأسكتلندي ليصبح رئيسا للحكومة خلفا لنيكولا ستيرغن
رئيس الوزراء البريطاني يرفض مطالبة الرئيس المقبل لحكومة اسكتلندا بإجراء تصويت للاستقلال عن المملكة المتحدة
سلطات ولاية تينيسي الامريكية: مقتل 4 اشخاص على الاقل بينهم المنفذ في عملية اطلاق نار بمدرسة في منطقة ناشفيل
الحكومة الصينية تفتح تحقيقا في ممارسة مؤسسة أمريكية متخصصة بالتدقيق "أنشطة غير قانونية"
غرفة ضباط الارتباط اليمنية: 36 خرقاً لقوى العدوان السعودي الامريكي خلال الـ24 الساعة الماضية في جبهات الساحل الغربي
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
“البيت الأبيض” الاميركي يرحب بقرار نتنياهو تأجيل مشروع التعديلات القضائية
منذ 2 ساعة
27 March، 2023
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