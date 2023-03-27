اتحاد النقابات والسلطات المحلية في كيان العدو يعلقان الاضراب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2023 - 23:28

اتحاد النقابات والسلطات المحلية في كيان العدو يعلقان الاضراب

منذ 4 ساعة 27 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة