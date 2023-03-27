“طيران الشرق الاوسط”: اعادة جدولة الرحلات المغادرة من مطار بيروت على التوقيت الصيفي من منتصف ليل 29-30 آذار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2023 - 18:48

“طيران الشرق الاوسط”: اعادة جدولة الرحلات المغادرة من مطار بيروت على التوقيت الصيفي من منتصف ليل 29-30 آذار

منذ 50 mins 27 March، 2023
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