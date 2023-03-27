وزيرا الخارجية الايراني والسعودي يبحثان عقد لقاء قريب

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي آخر تطورات الاتفاق الثنائي وعقد اجتماع بين الجانبين.

ووفق تقرير لوزارة الخارجية الايرانية صدر الاحد ، فقد ناقش الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية وتبادلا الآراء بشأن عقد اجتماع ثنائي مشترك في شهر رمضان المبارك.

وفي الاتصال، لفت وزيرا الخارجية الايراني والسعودي إلى المسار البنّاء للعلاقات بين البلدين.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية توصلتا قبل فترة الى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ووقع الاتفاق في بكين بوساطة الصين، امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ومستشار الامن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان .

المصدر: وكالة ارنا