اعلام العدو: الجيش يرفع حالة التأهب بعد فقدان سيطرة الشرطة داخل المدن اثر التظاهرات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2023 - 02:44

اعلام العدو: الجيش يرفع حالة التأهب بعد فقدان سيطرة الشرطة داخل المدن اثر التظاهرات

منذ 3 ساعة 26 March، 2023
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