الحلبي اعلن انه يترك للمدارس والمهنيات والجامعات حرية اختيار وقت فتح مدارسهم والعمل بالقرارالذي سوف يصدر عن مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2023 - 02:44
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رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو يُقيل وزير الحرب يوآف غالانت بعد دعوته إلى وقف "التعديلات القضائية"
إيتمار بن غفير: من يخضع ويفشل في مهامه لا يمكنه البقاء في منصبه ولو للحظة وأهنئ نتنياهو على قرار إقالة غالانت
ليبرمان: إقالة غالانت يجب أن يكون إنذارا لجميع أعضاء "الائتلاف" ولن أتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية إقالة رئيس الأركان
يائير لابيد: إقالة غالانت خطوة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية ونتنياهو يمثل خطراً على أمننا
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد قرار إقالة وزير الحرب أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة وحيفا وتل أبيب
مجلس الأمن القومي الأمريكي والبيت الأبيض يعربان عن قلقهما من تطورات الكيان وتأثيرها المحتمل على جهوزية الجيش الصهيوني
القناة الـ12 العبرية نقلاً عن مسؤولين صهاينة في حزب الليكود والإئتلاف الحكومي: نتنياهو فقد السيطرة ونحن في صدمة
"منظمات جبل الهيكل" تبدأ بالحشد والتسجيل لاقتحام المسجد الأقصى في رمضان في أيام "عيد الفصح اليهودي" من 5 الشهر المقبل
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الحكومة الصهيونية مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي شرق قلقيلية
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: أميركا تقود العدوان وإرسالها مبعوث للسلام هو للتغطية على إجرامها
المتحدث باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس
الخارجية الفرنسية: ندين إعلان الرئيس الروسي نشر أسلحة نووية في بيلاروس وندعو موسكو للتصرف بمسؤولية كدولة نووية
الاتحاد الأوروبي يحذر مينسك بفرض عقوبات جديدة عليها إذا ما وافقت على نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها
الحكومة الروسية توافق على مشروع قانون يقضي بإنشاء منطقة تجارة حرة في المناطق الأوكرانية التي انضمت إلى روسيا
وزارة الدفاع الروسية: قمنا بتعطيل نظام الملاحة لمسيرة حاولت أوكرانيا شن هجوم بها جنوب موسكو قبل أن تتحطم قرب منطقة تولا
الرئيس الروسي: التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يدعو إلى بناء جيش موحد تحت إدارة سلطة منتخبة يكون بعيدا عن السياسة
رؤساء الحكومة السابقين في لبنان يتمنون على ميقاتي دعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع لاتخاذ القرار المناسب في موضوع التوقيت
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يدعو إلى جلسة الاثنين لبحث موضوع التوقيت الشتوي والصيفي
وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال: ميقاتي ممتعض من ردات الفعل على قراره بشأن تأخير العمل بالتوقيت الصيفي
الاجتماع الرباعي لوزراء زراعة سورية والأردن والعراق ولبنان في دمشق: أولوية تحقيق التكامل الزراعي وتعزيز التجارة البينية
المستشار الألماني يجمع مع ائتلافه في محاولة لإخماد بؤر توتر متزايدة بين الشركاء في الحكومة تهدّد بالتحوّل إلى أزمة
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بالمساهمة القوية التي ستقدمها الصين في النمو العالمي في العام 2023
الرئيس الأميركي يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي إثر إعصار مدمر اجتاحها أودى بحياة ما لا يقل عن 25 شخصاً
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
الحلبي اعلن انه يترك للمدارس والمهنيات والجامعات حرية اختيار وقت فتح مدارسهم والعمل بالقرارالذي سوف يصدر عن مجلس الوزراء
منذ 4 ساعة
26 March، 2023
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