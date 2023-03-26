رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقيل وزير الحرب يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2023 - 21:48

رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقيل وزير الحرب يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية

منذ 16 mins 26 March، 2023
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