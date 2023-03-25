بالفيديو| إنفجار ضخم داخل مصنع للشوكولا في أميركا يوقع ضحايا

قال مسؤولون أميركيون إن:” شخصين لقيا حتفهما، وفُقد تسعة بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة، في ويست ريدينغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، أمس الجمعة”.

وأظهر مقطع مصور عرضته قناة “دبليو.تي.إكس.إف” التلفزيونية تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

وقال وين هولدن قائد شرطة ويست ريدينغ في بيان مقتضب للصحفيين إنّ عمليات الإنقاذ “لا تزال جارية في الموقع”.

وأظهرت صور بثها تلفزيون “دبليو.جي.إيه.إل” تراكم الحطام في الشارع مع استمرار اشتعال حريق واحد على الأقل، بعد ساعات من الانفجار.

ووقع الانفجار في مصنع شركة “آر.إم بالمر” التي تقول على موقعها على الإنترنت، إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصاً.

وقال هولدن إن:” الانفجار دمر المبنى رقم 2 بالمصنع، وألحق أضراراً بالمبنى رقم واحد”.

المصدر: وكالات