قوات الاحتلال الأمريكي تسرق مئات الأطنان من النفط السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن قوات الاحتلال الأمريكي تواصل “سرقة” النفط السوري من حقول الجزيرة، حيث قامت اليوم بإخراج عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق.

وأشارت الوكالة، إلى أن الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق، تغادر رفقة آليات تحمل معدات عسكرية، وأنها تتجه نحو القواعد الأمريكية في العراق.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر من منطقة اليعربية، أن قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، تضم 80 صهريجا مخصصا لنقل النفط الخام، و60 آلية بين تشمل برادات وشاحنات، ترافقها 8 مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير القانوني نحو شمال العراق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكية، أخرجت قافلتين تضمان 57 آلية، تشملان شاحنات مغطاة، وصهاريج معبأة بالنفط المسروق، إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعييين بريف اليعربية، في الـ 4 من مارس الجاري.

المصدر: سانا