المركز الاستشاري الإيراني بسوريا: نملك اليد الطولى للرد بحال تم استهداف مراكزنا وقواتنا

قال “المركز الاستشاري الإيراني في سوريا” في بيان له الجمعة “الأمس (الخميس) ليلاً قام الاحتلال الأميركي انطلاقا من المنطقة المحتلة في التنف بتنفيذ عدوان على نقاط مدنية في منطقة دير الزور”، ولفت الى ان “الأهداف التي تمت مهاجمتها هي عبارة عن مخازن تغذية ومراكز خدمات”.

واشار المركز الى انه “نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من الشهداء والجرحى الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى انهم يقومون على خدمة اهلهم في تلك المنطقة”، واضاف “نحن ندرك تماماً ان المحتل الأميركي يسعى لتحقيق إصابات في صفوفنا بذرائع واهية لطالما برر فيها عملياته الاجرامية”.

واعلن المركز “لطالما كانت مهمتنا وحضورنا المشروع في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية وتحت رعايتها لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسهم داعش”، وتابع “على مدى سنوات والمنطقة تتعرض لاعتداءات من العدو الأميركي في محاولة منهم لفرض معادلة ولطالما كانت ذريعتهم انهم يردون على مصادر نيران ليتبين انهم يسعون بحسب ما يعتقدون ويُشيعون الى استهداف اسلحة دقيقة وتجهيزات حساسة تنقلها ايران تشكل خطراً على ربيبتهم اسرائيل”.

واوضح المركز “بناء على ما تقدم وبعد هذا الهجوم الذي انطلق من منطقة التنف السورية المحتلة من الأميركيين، فإننا نحذر العدو الأميركي أننا نملك اليد الطولى ولدينا القدرة على الرد في حال تم استهداف مراكزنا وقواتنا على الاراضي السورية”.

المصدر: بريد الموقع