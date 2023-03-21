سعر صرف الدولار في لبنان يتراجع الى 110 آلاف بعد ان تخطى اليوم 140 الف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2023 - 18:28
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الامين العام لحلف الناتو: دول حلف الناتو قدمت لاوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 70 مليار دولار حتى الآن
سعر صرف الدولار في لبنان يتراجع الى 110 آلاف بعد ان تخطى اليوم 140 الف
منذ 3 ساعة
21 March، 2023
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