سعر صرف الدولار في لبنان يتراجع الى 110 آلاف بعد ان تخطى اليوم 140 الف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2023 - 18:28

سعر صرف الدولار في لبنان يتراجع الى 110 آلاف بعد ان تخطى اليوم 140 الف

منذ 3 ساعة 21 March، 2023
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