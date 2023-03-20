جدول جديد لاسعار المحروقات وصفيحة البنزين 95 اوكتان تتخطى 2.100.000 ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2023 - 18:10
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الرئيس الصيني شي جين بينغ من روسيا: بكين مستعدة للوقوف إلى جانب موسكو لحماية القانون الدولي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقول إنه وافق على إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 350 مليون دولار
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وزير الخارجية التركي: نعيش حالة طوارئ إنسانية لم يسبق لها مثيل تتطلب دعما كبيرا وجماعيا
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وزير الخارجية الأرميني: أذربيجان تستخدم مجموعات مخربة من أجل التصعيد ومخالفة وقف اتفاق النار
جدول جديد لاسعار المحروقات وصفيحة البنزين 95 اوكتان تتخطى 2.100.000 ليرة
منذ 1 ساعة
20 March، 2023
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