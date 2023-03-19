مكتب رئيس الوزراء العراقي: العراق وإيران يوقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2023 - 16:44

مكتب رئيس الوزراء العراقي: العراق وإيران يوقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين

منذ 2 ساعة 19 March، 2023
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