فلسطين المحتلة : مستوطنون صهاينة يحاولون الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة والأهالي يتصدّون لهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2023 - 11:26

فلسطين المحتلة : مستوطنون صهاينة يحاولون الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة والأهالي يتصدّون لهم

منذ 19 mins 19 March، 2023
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