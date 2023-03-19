حـركة الجهـاد الإسـلامي و”سـرايا القـدس” تنعيان الشهيد القائد المهندس علي الأسود الذي اغتيل على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2023 - 11:26

حـركة الجهـاد الإسـلامي و”سـرايا القـدس” تنعيان الشهيد القائد المهندس علي الأسود الذي اغتيل على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق

منذ 30 mins 19 March، 2023
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