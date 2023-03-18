الاسد يؤكد أهمية العمل على الهوية المشتركة بالنسبة للعرب ودون ذلك لن يتم تحقيق تقدم على أي مستوى ثقافي أو اقتصادي أو غيره – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2023 - 20:06

الاسد يؤكد أهمية العمل على الهوية المشتركة بالنسبة للعرب ودون ذلك لن يتم تحقيق تقدم على أي مستوى ثقافي أو اقتصادي أو غيره

منذ 1 ساعة 18 March، 2023
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