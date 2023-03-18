الرئيس السوري خلال استقباله أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية: جزء كبير من الشعب السوري لديه روح التحدي وإيمان بصحة مواقفه وهذا أهم عوامل صمودنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2023 - 20:06
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الإمام السيد علي الخامنئي سيلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف الثلاثاء المقبل بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يلتقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على رأس وفدٍ من الحركة
الطرفان يؤكدان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني
الطرفان عبرا عن تقديرهما للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني ومقاوموه بكل بسالة وإقدام ضد عصابات الإحتلال وجيشه المجرم
النائب محمد رعد: إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل لإعادة ترتيب الأمور وتصويب البناء وإعادة الحياة إلى طبيعتها
النائب حسين الحاج حسن: الفرقاء مدعوون للركون إلى حوار وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهوية بمعزل عن الإملاءات الخارجية
وزارة السياحة تغلق منتزهات في الوزاني جنوب لبنان بالشمع الأحمر تنفيذا لقرار قضائي
النائب علي فياض: قرار إقفال منتزهات الوزاني يطرح علامات استفهام كثيرة
النائب قاسم هاشم: إقفال المنتزهات يعني انعدام الحس الوطني ومن يبادر لإعادة إحياء المنطقة وتثبيت وجود الدولة يجب أن يكافأ
وزارة السياحة حول إقفال منتزهات الوزاني: أبوابنا مفتوحة دائما لاستقبال اي توضيح او استفسار قانوني
البطريرك الراعي يدعو النواب المسيحيين الى خلوة في بيت عنايا - حاريصا يوم الأربعاء المقبل
الرئيس الأسد يلتقي أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية: الفرصة مؤاتية للتحرك مع نجاح الشعوب في مقاومة حصارها
الرئيس الأسد: للعمل على الهوية المشتركة بالنسبة للعرب ودون ذلك لن يتم تحقيق تقدم على أي مستوى ثقافي أو اقتصادي أو غيره
إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدتي نعلين والنبي صالح برام الله
قوات الاحتلال تعتدي على مجموعة من الشبان الفلسطينيين في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
لجنة طوارئ الحركة الأسيرة: خلال الساعات القادمة سيتم نشر وصية الأسرى الذين سيخوضون إضراب الحرية أو الشهادة
إعلام العدو: صاروخ أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة داخل مستوطنة "شاعر هنيغيف" بغلاف غزة ولم تجر محاولة لاعتراضه
وسائل إعلام يمنية: 3 شهداء و6 جرحى بقصف مدفعي من قوى العدوان على القرى والمزارع في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين
وسائل إعلام يمنية: 66 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها غارات للطائرات المسيرة و16 خرقاً بقصف مدفعي
اختتمت مناورات "حزام الأمن البحري 2023" التي جرت بمشاركة روسيا وإيران والصين في بحر عمان وشمال المحيط الهندي
وسائل إعلام روسية: بوتين يوقع قانونا يعاقب بالسجن حتى 12 عاما من ينقل بضائع روسية أو تكنولوجيا أو أسلحة للأجانب
وسائل إعلام روسية: الرئيس بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لضمها
نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: لدينا كل الأسباب القانونية لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية
الخارجية الروسية: إلغاء العقوبات والدعاوى القضائية ضد روسيا جزء لا يتجزأ من تسوية الأزمة الأوكرانية
الخارجية الروسية: منفتحون على مقترحات الغرب وكييف بشأن تسوية سياسية ولا نقبل لغة الإنذارات النهائية
وزير الخارجية المصري: نعمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك
وزير الخارجية التركي: سنبذل قصارى جهدنا من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين وعدم العودة للوراء
رويترز: وزير البنية التحتية الأوكراني يعلن تمديد اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب 120 يوماً إضافياً
وكالة الصحافة الفرنسية: الشرطة الفرنسية تقرر حظر الاحتجاجات أمام البرلمان بعد الاضطرابات الأخيرة
رئيس مجلس السيادة السوداني: لا نريد تسلطا من حاكم عسكري أو مدني ونريد أن يأتي من يحكم بطريقة مشروعة ومقبولة
عمران خان: الخصوم السياسيون والمؤسسة العسكرية في باكستان يحاولون منعي من العودة للسلطة وأحذر من اعتقالي أو اغتيالي
حركة انصاف الباكستانية: الشرطة نفذت أسوأ مشاهد العنف خلال دخول منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان
الرئيس السوري خلال استقباله أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية: جزء كبير من الشعب السوري لديه روح التحدي وإيمان بصحة مواقفه وهذا أهم عوامل صمودنا
منذ 1 ساعة
18 March، 2023
التعليقات
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مقدمة النشرة الرئيسية لقناة المنار السبت 18-3-2023
الاسد يؤكد أهمية العمل على الهوية المشتركة بالنسبة للعرب ودون ذلك لن يتم تحقيق تقدم على أي مستوى ثقافي أو اقتصادي أو غيره
إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي نعلين والنبي صالح
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