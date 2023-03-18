الرئيس السوري خلال استقباله أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية: جزء كبير من الشعب السوري لديه روح التحدي وإيمان بصحة مواقفه وهذا أهم عوامل صمودنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2023 - 20:06

الرئيس السوري خلال استقباله أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية: جزء كبير من الشعب السوري لديه روح التحدي وإيمان بصحة مواقفه وهذا أهم عوامل صمودنا

منذ 1 ساعة 18 March، 2023
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