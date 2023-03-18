امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني “علي شمخاني” سيزور العراق بعد الصين والإمارات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2023 - 20:06

امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني “علي شمخاني” سيزور العراق بعد الصين والإمارات

منذ 3 ساعة 18 March، 2023
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