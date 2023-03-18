بالفيديو | استشهاد شاب بزعم محاولة طعن جندي صهيوني قرب رام الله

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية إنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد يزن عمر جميل خصيب (23 عاماً) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي للبيرة.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل رام الله الشمالي بكلا الاتجاهين، عقب إطلاق النار صوب الشاب الفلسطيني، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد يزن خصيب، وقالت في بيان “نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في طولكرم الفداء، لنؤكد أن استمرار شلال الدم في كل الساحات سيزيد من تمسك شعبنا بمقاومته الأصيلة التي تثبت كل يوم قدرتها على التصدي ورد العدوان، وإن الثأر لهذه التضحيات قادم على طريق تحرير الأرض وتطهير المقدسات”.

كما نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد خصيب، ودعت الشباب الفلسطيني المقاوم الحر، إلى المزيد من الضربات وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وفي كل ميادين المواجهة مع العدو الصهيوني المجرم.

وفي قرية دير ابزيع غربي رام الله، أصيب شابان بالرصاص الحي مساء، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. وجاء في التفاصيل، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في ساقيهما، خلال المواجهات التي أغلقت فيها قوات الاحتلال طريق “وادي الدلب”، ووصف إصابتهما بين المتوسطة والطفيفة.

ويذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، بلغ 89 شهيدا بينهم 17 شهيدا من الأطفال وامرأة؛ وفقا لمعطيات وإحصاءات رسمية أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 40 عملا مقاومًا. ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وخمس عمليات تصدي للمستوطنين، إلى جانب تحطيم 3 مركبات لهم واندلاع المواجهات في 25 نقطة. ووفق المركز، فقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في كلا من القدس ورام الله وجنين وقلقيلية وسلفيت ونابلس وبيت لحم والخليل.

المصدر: مواقع