الرئيس بري عرض الوضعين المالي والإقتصادي مع بعثة صندوق النقد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو ريغو راميريز Ernesto Rigo Ramirez على رأس وفد من الصندوق ، حيث تم عرض للوضعين للمالي والاقتصادي بعمق ومراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي في هذا الإطار محذرا من “المخاطر الكامنة فيما لو تأخرت المعالجات المطلوبة والضرورية” .

كما استقبل الرئيس بري قائد الدرك العميد مروان سليلاتي .

على صعيد آخر تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وجاء فيها : “يطيب لي ان ابعث اليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات الاخوية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله تعالى عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى شعبينا الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم والإزدهار “.

و ختم : “في هذا الشهر الكريم أدعو الله العلي القدير أن ينعم عليكم وعلى الشعب اللبناني الشقيق وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بموفور الصحة ودوام التوفيق وبالمزيد من التنمية والرقي “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام