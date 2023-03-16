وكالة الأنباء العراقية: زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الحدود العراقية الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2023 - 22:46

وكالة الأنباء العراقية: زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الحدود العراقية الإيرانية

منذ 1 ساعة 16 March، 2023
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