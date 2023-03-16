وكالة الأنباء العراقية: زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الحدود العراقية الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2023 - 22:46
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حزب الله ينعى أحد قادته المؤسسين الأخ الكبير الحاج المجاهد حسين الشامي (رحمه الله) بعد سنوات من المعاناة مع المرض
حزب الله: الفقيد الشامي أمضى حياته في خدمة مسيرة حزب الله والمقاومة وتأسيس العمل المؤسساتي والإجتماعي لخدمة المستضعفين
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ قاسم: خيار التعطيل ليس ضدنا بل هو ضد كل مواطن لبناني وهو قضاء على أمل نهوض اللبنانيين
الشيخ قاسم: البلد ينهار وأمد الانتخاب قد يطول والمطلوب أن لا نسلك طريق التعطيل وأمامنا التوافق أو التصويت
كتلة الوفاء للمقاومة: انجاز الاستحقاق الرئاسي هو الخطوة الأولى لوقف الانهيار وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ البلاد
كتلة الوفاء للمقاومة: ندعو الحكومة المستقيلة إلى الوفاء بالتزاماتها مع الاساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي
انتهاء جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل وتحديد العاشرة من صباح الجمعة لاستكمال التحقيق
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: وقف الانهيار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ويخطئ من يظن أن الاهتمام الدولي منصب على لبنان
وزارة الاقتصاد والتجارة تحدد سعر ربطة زنة 825 غراما بـ39000 ل.ل. والربطة زنة 1033 غراما بـ47000 ل.ل.
اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو في جنين عقب اقتحام قوة خاصة للاحتلال للمدينة
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين بينهم حالات حرجة جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين
كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: استشهاد مسؤول وحدة قوة البهاء نضال خازم في جنين
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمته الجبانة وسيدفع ثمن جرائمه
القسّام تزف الشهيد يوسف شريم: إذا ظن الاحتلال أن تصعيد عدوانه سيوهن عزمنا ويكسر ارادتنا فهو واهم والأيام ستثبت صدقنا
حركة حماس: جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد والمقاومة قادرة على ضرب الاحتلال وتدفيعه الثمن
مراسل المنار: حالة من الغضب تسود مدينة جنين بعد العدوان الصهيوني ومطالبة بتصعيد المقاومة ضد العدو
سلطات كردستان العراق: مقتل 5 أشخاص بتحطّم مروحية في شمال البلاد من بينهم عناصر في حزب العمال الكردستاني
هزة أرضية بقوة 5 درجات منطقة الحدود العراقية الإيرانية شعر بها السكان في محافظة السليمانية وكركوك واربيل وبغداد
الجيش الليبي: العثور على براميل يورانيوم أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدانها من موقع ليبي يوم الأربعاء
تركيا: 16 ضحية وعدد من المفقودين جراء فيضانات حصلت في مقاطعتي أديامان وسانليورفا جنوب البلاد
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ايمانويل ماكرون يقر مشروع قانون إصلاح التقاعد دون تصويت البرلمان بالاستناد إلى مادة دستورية
مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن: القرار فشل ذريع لماكرون ورئيسة وزرائه التي لا يمكن أن تبقى في منصبها
احتجاجات تعم مختلف المدن الفرنسية احتجاجا على إقرار قانون التقاعد والشرطة تفرّق بالقوة محتجين أمام البرلمان في باريس
وكالة الأنباء العراقية: زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الحدود العراقية الإيرانية
منذ 1 ساعة
16 March، 2023
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