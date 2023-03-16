وزير الخارجية الصيني في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني يحضّ على استئناف محادثات السلام “في أقرب وقت ممكن” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2023 - 19:54
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كتلة الوفاء للمقاومة: انجاز الاستحقاق الرئاسي هو الخطوة الأولى لوقف الانهيار وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ البلاد
كتلة الوفاء للمقاومة: ندعو الحكومة المستقيلة إلى الوفاء بالتزاماتها مع الاساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي
انتهاء جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل وتحديد العاشرة من صباح الجمعة لاستكمال التحقيق
الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي: قواتنا لم تُلاحظ أيّ عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة
الرئيس الأسد: لقائي بالرئيس التركي مرتبط باستعداد أنقرة للخروج الكامل من الأراضي السورية ووقف دعم الجماعات المسلحة
رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني يزور الامارات ليوم واحد بدعوة من نظيره الاماراتي طحنون بن زايد
شمخاني: أعتبر هذه الرحلة الى الامارات بداية مفيدة للبلدين لدخول مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية
طحنون بن زايد خلال استقباله شمخاني: التعاون والصداقة مع إيران أمر مهم للغاية بالنسبة إلى دولة الامارات ومن أولوياتها
الخارجية الإيرانية: الاتفاق لاستئناف العلاقات مع الرياض سيمهد الأرضية المناسبة للتعاون الثنائي لصالح المنطقة
الخارجية الإيرانية: الرياض كانت تريد بحث ملف اليمن في المحادثات وموقفنا واضح بأن الأزمة اليمنية شأن يمني
وزير الخارجية السعودي: اتفقنا مع إيران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات
إعلام العدو: منفذ عملية مجدو الذي عبر من لبنان هو من أصل فلسطيني وخضع لتدريب كبير من أجل عبور الحدود دون كشفه
اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو في جنين عقب اقتحام قوة خاصة للاحتلال للمدينة
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين بينهم حالات حرجة جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين
كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: استشهاد مسؤول وحدة قوة البهاء نضال خازم في جنين
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمته الجبانة وسيدفع ثمن جرائمه
القسّام تزف الشهيد يوسف شريم: إذا ظن الاحتلال أن تصعيد عدوانه سيوهن عزمنا ويكسر ارادتنا فهو واهم والأيام ستثبت صدقنا
حركة حماس: جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد والمقاومة قادرة على ضرب الاحتلال وتدفيعه الثمن
مراسل المنار: حالة من الغضب تسود مدينة جنين بعد العدوان الصهيوني ومطالبة بتصعيد المقاومة ضد العدو
سلطات كردستان العراق: مقتل 5 أشخاص بتحطّم مروحية في شمال البلاد من بينهم عناصر في حزب العمال الكردستاني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نواجه حرب عقوبات ولم يسبق لدولة ان واجهت مثل هذا الموقف
بوتين: نسبة التضخم في روسيا ستكون أقل من دول غربي أوروبا التي تعاقب نفسها وليس العكس
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ايمانويل ماكرون يقر مشروع قانون إصلاح التقاعد دون تصويت البرلمان بالاستناد إلى مادة دستورية
وزير الخارجية الصيني في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني يحضّ على استئناف محادثات السلام “في أقرب وقت ممكن”
منذ 2 ساعة
16 March، 2023
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