وزير الخارجية الصيني في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني يحضّ على استئناف محادثات السلام “في أقرب وقت ممكن” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2023 - 19:54

وزير الخارجية الصيني في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني يحضّ على استئناف محادثات السلام “في أقرب وقت ممكن”

منذ 2 ساعة 16 March، 2023
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