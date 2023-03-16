الخط الساخن| عدّاد الضحايا مستمر على اوتوستراد الزهراني-النبطية : من يتحمل مسؤولية الحوادث؟

في حلقة من الخط الساخن تحت عنوان “عداد الضحايا مستمر على اوتوستراد الزهراني – النبطية: من يتحمل مسؤولية الحوادث؟” تحدث ضيف الحلقة المهندس على حب الله المدير الاقليمي لوزارة الاشغال العامة والنقل في الجنوب عن ازمة الاعتمادات المالية وابرز المشاكل التي تعترض السائقين

مشكلة وجود فتحات صغيرة على الاوتوستراد وكثرتها التي تسبب الحوادث بشكل اساسي

في جولة للزميلة ديما جمعة على اوتوستراد الزهراني تعرفت على ابرز المشاكل التي تواجه السائقين

مناشدة اهالي المنطقة عن ازمة الاوتوستراد

في مداخلة هاتفية مع محافظ النبطية د. حسن فقيه تحدث عن الازمة المالية وانعكاس الضائقة المالية على البلديات والوزارات

وبدوره تحدث النائب هاني قبيسي في مداخلة هاتفية عن واقع الاوتوستراد ووجه مناشدة للمعنيين

وبدوره شارك مواطن عبر اتصال هاتفي مباشر على الهواء