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March 16 2023 - 13:14

“كارثة مالية في أوروبا”.. شبح الإفلاس يخيم على ثاني أكبر بنك سويسري!!

منذ 7 mins 16 March، 2023
كريدي سويس
كريدي سويس
أخبار دولية - اقتصاد - سويسرا - صفحات منوعة

انخفضت قيمة اليورو في الأسوق بشكل ملحوظ، الأربعاء، بعد انهيار سهم “كريدي سويس” في البورصات وسط مخاوف من تكرار سيناريو إفلاس “سيليكون فالي بنك” في أوروبا.

وانهار سهم “كريدي سويس” إلى مستوى قياسي جديد بعد أن قال أكبر مستثمر في المجموعة المصرفية إنه غير قادر على تقديم مساعدة مالية إضافية للبنك السويسري.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” فقد هبط سهم “كريدي سويس”، في البورصة السويسرية (SIX) إلى أدنى مستوى له على الإطلاق حيث تراجع، بنسبة 27.32% إلى 1.58 فرنك سويسر للسهم، وأفادت الوكالة بأنه أكبر انخفاض في يوم واحد لسهم البنك.

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وقبل ذلك قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، لوسائل إعلام، إن “البنك لا يستطيع زيادة الاستثمار في “كريدي سويس” لتداعيات تنظيمية”.

وفي سوق العملات، تراجع اليورو، بنسبة 1.72% إلى 1.0548 دولار، في ظل تراجع أسهم البنوك الأوروبية ومخاوف من إفلاس البنك.

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المصدر: وكالات

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